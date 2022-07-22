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İstanbul’da elektrikler ne zaman gelecek? 22 Temmuz 2022 BEDAŞ ve AYEDAŞ elektrik kesintisi açıklaması!

22.07.2022 06:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul’da elektrikler ne zaman gelecek? Elektrik kesintisi olan ilçeler listesi ve 22 Temmuz 2022 Cuma günü AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından paylaşıldı. "22 Temmuz elektrikler ne zaman gelecek?" sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen kişiler internette araştırma yapıyor. İşte AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama ekranı...

İstanbul’da elektrikler ne zaman gelecek? 22 Temmuz 2022 BEDAŞ ve AYEDAŞ elektrik kesintisi açıklaması!

Elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler listesi 22 Temmuz 2022 Cuma günü en çok araştırılan konular arasında bulunuyor. AYEDAŞ ve BEDAŞ elektrik kesintisi olacak ilçeleri duyurdu. Peki Elektrikler ne zaman gelecek? 22 Temmuz 2022 Cuma gününün AYEDAŞ BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama ekranına haberimizden ulaşabilirsiniz...

22 TEMMUZ CUMA HANGİ İLÇELERDE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAK?

22 Temmuz Cuma günü arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle yapılacak elektrik kesintilerini ALO 186 hattı üzerinden ya da AYEDAŞ ve BEDAŞ'ın planlı elektrik kesintileri sayfalarından öğrenebilirsiniz.

22 TEMMUZ AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle, BEDAŞ'ın ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgilendiği biliniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

https://online.ayedas.com.tr/elektrik-kesintisi-sorgulama

22 TEMMUZ BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin yer aldığı Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde ana sayfada Planlı Kesintiler butonundan, mobil web sitesinden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından ulaşabilirsiniz. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.

https://www.bedas.com.tr/tr/tumKesintiler/istanbul-elektrik-kesintisi/

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