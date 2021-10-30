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İstanbul’da elektrikli scooter denetiminde ilginç anlar: “Normalde 3-4 kişi biniyorduk, bugün şansa 2 kişi yakalandık"

30.10.2021 10:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuruçeşme’de trafik ekipleri tarafından elektrikli scooter kullananlara yönelik bir denetim gerçekleştirildi. İlginç anların yaşandığı denetimde kurallara uymayan birçok sürücü hem uyarıldı hem de cezai işlem uygulandı. Ceza yazılan bir sürücü, “Normalde 3-4 kişi biniyorduk ama bugün şansa 2 kişi yakalandık. Arabaya 5-10 kişi binebiliyoruz da buna neden 2 kişi binemiyoruz. Memur arkadaşlar ceza yazdılar. Yazsınlar, sıkıntı yok çünkü 2 kişi bindik, yani hata bizde'' şeklinde konuştu.

İstanbul’da elektrikli scooter denetiminde ilginç anlar: “Normalde 3-4 kişi biniyorduk, bugün şansa 2 kişi yakalandık"

Pandemiyle birlikte kullanım oranında artış gözlenen elektrikli scooterlar için denetimler daha da artırıldı. Bu kapsamda İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Beşiktaş Kuruçeşme’de elektrikli scooter denetimi gerçekleştirildi. Elektrikli scootera birden fazla kişi olarak binenler, sırt çantası haricinde yük taşıyanlar ve yaya yolundan gidenler tek tek durduruldu. Durdurulan şahıslara kurallara uymadıkları gerekçesiyle 314'er lira para cezası uygulandı. Ayrıca denetimlerde polis ekipleriyle sürücüler arasında ilginç anlar da yaşandı.

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''BUNA NEDEN 2 KİŞİ BİNEMİYORUZ?''

Yeni genelgeden haberdar olmadığını belirten sürücü Ali Rıza Küskü, “Çok saçma. Madem böyle bir yasa var o zaman martıları da çıkarmayın. Arabaya 5-10 kişi binebiliyoruz da buna neden 2 kişi binemiyoruz. Ben daha önce kaza falan yapmadım, hiç yaşamadığım için bilemiyorum ama bence çok saçma. Zaten şunun fiyatı ne ki biz 314 lira ceza yiyoruz? Parasından yana sıkıntı yok ama çok saçma, böyle ilerlemez” dedi.

''NORMALDE 3-4 KİŞİ BİNİYORDUK, BİR DAHA BİNMEYİZ ARTIK''

Arkadaşı ile birlikte elektrikli scootera binen sürücü Burak Taş ise “Az önce martıya bindik, memur arkadaşlar ceza yazdılar. Olsun yazsınlar, sıkıntı yok çünkü 2 kişi bindik, yani hata bizde. Bir daha binmeyiz artık. 314 lira ceza yedik. Biz zaten 2 kişi ödeyeceğiz cezayı. Tek ben binmedim. Biz normalde 3-4 kişi biniyorduk ama bugün şansa 2 kişi yakalandık” ifadelerini kullandı.

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Denetim süresince durdurulup ceza kesildikten sonra gerekli uyarı ve hatırlatmalar yapılan sürücülerin yanı sıra, artan denetimler sonrası vatandaşların bir çoğunun kurallara uygun biçimde elektrikli scooter kullandığı görüldü. Elektrik scooter kullanımına yönelik denetimlerin süreceği öğrenildi.

(İHA)

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İstanbul
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