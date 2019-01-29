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İstanbul'da ellerinde sopalarla dolaşan 15 Afgan gözaltında!

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2019 11:10 | Son Güncelleme

İstanbul Sultangazi'de ellerinde sopalarla ara sokaklarda kendilerini gasp ettiklerini öne sürdükleri Pakistanlıları arayan 15 Afgan uyruklu kaçak göçmen gözaltına alındı.

Sultangazi Esentepe Mahallesi'nde dün akşam elleri sopalı kalabalık bir grubu gören mahalle sakinleri, polisi aradı. Elleri sopalı grubun mahallede sokak aralarında dolaşarak çevreyi rahatsız ettiği, başka bir grup ile kavga edeceği ihbarı üzerine çok sayıda polis ekibi buraya sevk edildi.

'GASPA UĞRADIK' İDDİASI

Mahalle sakinlerini tedirgin eden 15 kişiyi polis, Esentepe Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı'nda durdurdu. Pakistan uyruklu kişiler tarafından gaspa uğradıklarını iddia eden Afganlar polise, kendilerini gasp edenleri aradıklarını söyledi.

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Ekipler, yaptığı incelemede Afgan gruptan bazılarının ülkeye yasak yollarla girdiğini, bazılarının da oturma ve çalışma izni bulunmadığını belirledi. 15 Afganistan uyruklu şahıs sınır dışı edilmek üzere polis tarafından gözaltına alındı. Polisin, gasp iddiasına yönelik çalışmalarını da sürdürdüğü öğrenildi.

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(DHA)


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