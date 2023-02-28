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İstanbul'da en riskli ilçeler hangileri? Hangi ilçeler depreme dayanıklı? 2023 İstanbul deprem risk haritası

28.02.2023 17:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem felaketinden sonra gözler İstanbul'a çevrildi. 16 milyon vatandaşın yaşadığı megakentte, olası bir depreme karşın en riskli ve en sağlam ilçeler araştırılıyor. Peki İstanbul'da en riskli ilçeler hangileri? Hangi ilçeler depreme dayanıklı? İşte 2023 İstanbul deprem risk haritası...

İstanbul'da en riskli ilçeler hangileri? Hangi ilçeler depreme dayanıklı? 2023 İstanbul deprem risk haritası

İstanbul deprem risk haritası, İstanbul'da yaşayan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Milyonları ilgilendiren deprem konusunda uzman isimler uyarılar yapmaya devam ediyorlar. 7.7 ve 7.6'lık depremler sonrasında gözler Marmara depremine çevrilmiş durumda. Peki İstanbul'da en riskli ilçeler hangileri? Hangi ilçeler depreme dayanıklı? İşte ayrıntılar...

İSTANBUL'DA EN RİSKLİ VE EN SAĞLAM İLÇELER HANGİLERİ?

Beklenen İstanbul depremine ilişkin CNN Türk'e önemli değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Şükrü Ersoy, "Büyükçekmece, Küçükçekmece, Avcılar, Zeytinburnu, Esenler, Bağcılar, Fatih, Beylikdüzü, Bakırköy, Güngören'in zemini kötü. Anadolu yakası genel olarak sağlam" diye konuştu.

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Deprem bilimcilerine göre İstanbul'da beklenen depremin şiddeti 7.0 ila 7.5 civarında olacak. Fay hatlarına yakınlığa göre birinci derece riskli ilçeler, Avrupa yakasında Avcılar, Küçükçekmece, Bakırköy, Beylikdüzü, Güngören, Zeytinburnu, Bahçelievler ve Fatih, Anadolu yakasında ise Kadıköy, Üsküdar, Ataşehir, Ümraniye, Maltepe, Kartal, Pendik, Sultanbeyli, Sancaktepe, Tuzla ve Adalar riskli bölgeler olarak geçiyor.

2023 İSTANBUL DEPREM RİSK HARİTASI

İstanbul'da beklenen depreme ilişkin riskli bölgeler haritası uzmanlar tarafından paylaşılıyor. 39 ilçesi bulunan İstanbul'un 2023 deprem risk haritası şu şekilde:

EN SAĞLAM İLÇELER
Şile
Çekmeköy
Beykoz
Ümraniye
Kadıköy
Ataşehir
Sultanbeyli (Yüksek kesimleri iyi)
Sancaktepe (Yüksek kesimleri iyi)

RİSKLİ İLÇELER
Maltepe
Pendik
Kartal

ZEMİNİ KÖTÜ OLAN RİSKLİ İLÇELER
Büyükçekmece
Küçükçekmece
Avcılar
Zeytinburnu
Esenler
Bağcılar
Fatih
Beylikdüzü
Bakırköy
Güngören
Esenyurt

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