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  4. İstanbul’da endişelendiren görüntü! Barajlar alarm veriyor

İstanbul’da endişelendiren görüntü! Barajlar alarm veriyor

30.11.2020 10:24 | Son Güncelleme:
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İstanbul’da endişelendiren görüntü! Barajlar alarm veriyor

İstanbul’a içme suyu sağlayan barajlar alarm vermeye devam ediyor. Ömerli barajının kuruyan Emirli bölgesi havadan görüntülendi.

Kurak geçen yaz aylarının ardından beklenen sonbahar yağmurlarının gelmemesi nedeniyle barajlardaki su seviyesi hızla azalıyor. İstanbul’un barajlarındaki doluluk seviyesi son yılların en düşük seviyesine ulaştı.

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Anadolu Yakası’nın önemli içmesu kaynaklarından Ömerli Barajı’nda son 10 yılın en düşük seviyesine ulaşarak yüzde 28 oranına geriledi. Barajın Emirli bölgesi ise tamamen kurudu. Emirli bölgesinin 6 ay önceki durumu ile son halinin görüntüsü içler acısı durumu gözler önüne serdi.

İHA

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