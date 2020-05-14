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  4. İstanbul'da endişelendiren manzara! İndirim gören koronavirüs dinlemedi

İstanbul'da endişelendiren manzara! İndirim gören koronavirüs dinlemedi

YAŞAM HABERLERİ  | 14.05.2020 14:36 | Son Güncelleme

İstanbul'da vatandaşlara koronavirüs nedeniyle kalabalık ortamlardan uzak durulması gerektiği ısrarla söylense de ortaya çıkan manzaralar endişelendirmeye devam ediyor. Tedbirleri önemsemeyen birçok İstanbullu, mağaza önlerinde uzun kuyruklar oluşturuyor. Kuyrukta en çok dikkat çeken görüntü ise vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymamaları oluyor.

Vatandaşlar havanın güneşli olmasını fırsat bilerek kendilerini dışarı attı. Mağazaların açılmasıyla alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar mağaza önlerinde uzun kuyruklar oluşturdu. Mağaza önlerinde bekleyen vatandaşların maske taktığı gözlemlendi. Kuyrukta olan vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymamaları dikkat çekti.

İstanbulluların gereksiz evlerinden dışarı çıktığını belirten bir vatandaş, “Havanın güzel olmasından dolayı insanlar kendilerine çocuklarına alışveriş yapmak için dışarı çıkıyorlar. Evde kal çağrılarına uymaz isek korona virüs süresi uzar. İşi olmayan vatandaşların evlerinde olmaları gerektiğini düşünüyorum” diye konuştu. (İHA)

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