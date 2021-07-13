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  4. İstanbul'da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda kişiye gözaltı

İstanbul'da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda kişiye gözaltı

13.07.2021 07:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, il genelinde daha önce belirlenen adreslerde uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda kişiye gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, il genelinde daha önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Sokakta uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyona özel harekat polisi ve hassas burunlu 'Gold' isimli narkotik polis köpeği de katıldı.

Türkiye genelinde uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda gözaltıTürkiye genelinde uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda gözaltı

ÇOK SAYIDA KİŞİYE GÖZALTI

Operasyon kapsamında Gaziosmanpaşa, Karayolları Mahallesi'nde bulunan bir binaya giren polis ekipleri içeride bir süre arama yaptı. Polis ekiplerinin yaptığı operasyonda çok sayıda kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınanlar sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu! Gözaltılar varİstanbul'da uyuşturucu operasyonu! Gözaltılar var

Kaynak: DHA

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İstanbul
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