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İstanbul'da 'escort sitesi' operasyonu! 10 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2019 11:46 | Son Güncelleme

İstanbul Esenyurt'ta düzenlenen operasyonda sanal ortamda kurdukları ‘eskort sitesi’ ile para karşılığı fuhuş yaptırdıkları ve uyuşturucu madde bulundurdukları öne sürülen 1’i yabancı uyruklu kadın, 10 şüpheli gözaltına alındı. Artan ihbarlar sonrası yapılan operasyonda yakalanan şüphelilerin yasa dışı bahis siteleri ile bağlantıları olup olmadığı da araştırılmaya başlandı.

Esenyurt Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, son dönemde artan ihbarları değerlendirerek, dün saat 20.00 sıralarında Gözevler ile Cumhuriyet Mahallesi’ndeki 3 ayrı adrese yönelik operasyon başlattı.

10 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Saat 04.00’e kadar sürdürülen operasyonda, 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin internette kurdukları ‘Escort sitesi’ aracılığı ile para karşılığı fuhuş yaptırdıkları ileri sürüldü.

'HAYALET SİLAH' BULUNDU

Bu adreslerde yapılan aramalarda “Hayalet silah” olarak bilinen Glock marka ruhsatsız tabanca, 20.25 gram eroin ele geçirildi. Şüphelilerin suçta kullandığı 4 dizüstü bilgisayar ve 11 telefona da el konuldu.

BAĞLANTILARI OLUP OLMADIĞI ARAŞTIRILIYOR

Şüphelilerin yasa dışı bahis siteleri ile bağlantıları olup olmadığı da araştırılmaya başlandı.

Gözaltına alınan Ş. B., Ş.K., B.C., M.Y., ‘Azad’ kod adlı E.K., K.F., A.D., A.K., T.K. ve yabancı uyruklu N. R. ele geçirilen malzemeler ile birlikte Kıraç Polis Merkezi’ne teslim edildi.

Kaynak: DHA

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Esenyurt escort sitesi operasyon

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