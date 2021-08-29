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  4. İstanbul'da eşeğe cinsel istismar iddiası! Vatandaşlar darp etti

İstanbul'da eşeğe cinsel istismar iddiası! Vatandaşlar darp etti

29.08.2021 14:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Tuzla'da vatandaşlar, otluk alanda dolaşan eşeğe cinsel istismarda bulunmak istediğini iddia ettikleri servis şoförü A.E.'yi sopalarla darp etti. Gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol şartıyla mahkemeden serbest bırakıldı. İddiayı reddeden şoförün darp edildiği anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün Tuzla Tepeören'de bulunan çiftlikte meydana geldi. İddiaya göre, servis şoförü A.E., otluk alanda eşeğe cinsel istismarda bulunmak istedi. Çiftlikte bulunanlar da A.E 'yi önce bir süre kovaladı, sonra ellerindeki sopalarla darp etmeye başladı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Gözaltına alınan şüpheli A.E., polis merkezindeki ifade işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi. Şüpheli A.E. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SUÇLAMAYI REDDETTİ

A.E’nin poliste ve adliyede alınan ifadesinde, tuvaletini yapmak için otluk alana geldiğini, bu sırada ayakları bağlı olan eşeği gördüğünü ve eşeği kurtarmak için yanına yaklaştığında vatandaşların kendisini kovaladığını bu nedenle kaçmaya başladığını söylediği öğrenildi. Kendisine atılan suçlamaları kabul etmeyen şüphelinin kendisini darp edenlerden de şikayetçi olmadığı belirtildi.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
cinsel istismar İstanbul Tuzla
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