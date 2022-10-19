İstanbul'da eşine az rastlanır kaza! Arabanın motoru fırlayarak yolun ortasına düştü

Bakırköy D -100'de 3 aracın birbirine girdiği kazada otomobilin motoru yerinden fırlayarak yol ortasına düştü. Yaralananın olmadığı kazada araçlarda hasar oluştu.

BARİYERLERE ÇARPARAK DURABİLDİ

Kaza, saat 19.30 sıralarında Bakırköy D-100 Karayolu Topkapı istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, süratli ilerlerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bir otomobil, hafif ticari araç ile başka bir otomobile çarptı. Savrularak bariyerlere çarptıktan sonra duran otomobilin motoru yerinden fırlayarak yol ortasına düştü. Yaralananın olmadığı kazada araçlarda hasar oluştu.

KAZA NEDENİYLE YOĞUNLUK OLUŞTU

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevre de güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de kazaya karışan araçlardaki kişileri kontrol etti. Kaza nedeniyle D -100 Karayolu'nda yoğunlaşan trafik araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından normale döndü. Polis, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. (DHA)

