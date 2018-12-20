Eski emniyet müdürünün eşi ve kızı İstanbul'daki yangında hayatını kaybetti

Kadıköy'de çıkan yangında yangında Konya eski emniyet müdürü Cemalettin Ertem'in eşi Cahidan Ertem (88) ve kızı Hülya Ertem (57) öldü. Yangın sabah saat 06.00 sıralarında Kozyatağı Mahallesi Hilmi Paşa Sokakta bulunan Seçkin Apartmanının 8. katında meydana geldi.

1995-1996 yıllarında Konya'da il emniyet müdürlüğü yapan Cemalettin Ertem'in eşi Cahidan Ertem ve kızı Hülya Ertem'in yaşadığı dairede yangın çıktı.

Yangını ilk olarak Ertem ailesinin karşı komşuları fark etti. Ertem ailesinin kapısın açmaya çalışan komşuları dumanın ve alevlerin artması nedeniyle kapıyı açamadan binadan çıkmak zorunda kaldılar.

İTFAİYE EKİPLERİ ANNE KIZIN CANSIZ BEDENİ İLE KARŞILAŞTI



İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürürken, Cahidan Ertem ve kızı Hülya Ertem'in cansız bedeni ile karşılaştı.

SAVCININ OLAY YERİNE GELMESİ BEKLENİYOR



İtfaiye ekiplerinin çalışmalarının ardından yangın tamamen söndürüldü. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, anne kızın cenazelerinin olay yerinden çıkarılması için nöbetçi savcının olay yerine gelmesi bekleniyor.