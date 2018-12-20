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Eski emniyet müdürünün eşi ve kızı İstanbul'daki yangında hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.12.2018 07:19 | Son Güncelleme

Konya'da eski emniyet müdürü olan Cemalettin Ertem'in eşi Cahidan Ertem (88) ve kızı Hülya Ertem (57) sabah saat 06.00 sıralarında Kadıköy Kozyatağı Hilmipaşa Sokak'ta bulunan evlerinde çıkan yangında hayatlarını kaybetti.

Kadıköy'de çıkan yangında yangında Konya eski emniyet müdürü Cemalettin Ertem'in eşi Cahidan Ertem (88) ve kızı Hülya Ertem (57) öldü. Yangın sabah saat 06.00 sıralarında Kozyatağı Mahallesi Hilmi Paşa Sokakta bulunan Seçkin Apartmanının 8. katında meydana geldi.

1995-1996 yıllarında Konya'da il emniyet müdürlüğü yapan Cemalettin Ertem'in eşi Cahidan Ertem ve kızı Hülya Ertem'in yaşadığı dairede yangın çıktı.

Yangını ilk olarak Ertem ailesinin karşı komşuları fark etti. Ertem ailesinin kapısın açmaya çalışan komşuları dumanın ve alevlerin artması nedeniyle kapıyı açamadan binadan çıkmak zorunda kaldılar.

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İTFAİYE EKİPLERİ ANNE KIZIN CANSIZ BEDENİ İLE KARŞILAŞTI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürürken, Cahidan Ertem ve kızı Hülya Ertem'in cansız bedeni ile karşılaştı.

SAVCININ OLAY YERİNE GELMESİ BEKLENİYOR

İtfaiye ekiplerinin çalışmalarının ardından yangın tamamen söndürüldü. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, anne kızın cenazelerinin olay yerinden çıkarılması için nöbetçi savcının olay yerine gelmesi bekleniyor.

"AÇMAYA ÇALIŞTIM, AÇAMADIM"

Binaya oturanlardan Hüsnü Gümüşçekici "Saat 05.00'te uyandım duman geliyordu. Benim evimi de duman kaplamıştı. Çocukları aşağı indirdim. Apartmanı uyandırdım. Kapıyı çok tekmeledim. Açmaya çalıştım, açamadım. O arada içeriden sesler geliyordu. İtfaiyeye, ambulansa, polise haber verdik. Şu anda olay yeri inceleme içeride, herhalde biraz sıkıntılı bir durum var. Benim 30 senelik komşum. Cemalettin Ertem, eski emniyet müdürü. Eşiyle kızı oturuyordu. Cemalettin bey rahmetli oldu" diye konuştu.

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Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Kozyatağı cemalettin ertem

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