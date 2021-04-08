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İstanbul'da esnafın kabusu olmuştu! Kıskıvrak yakalandı

08.04.2021 08:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Şişli'de kuaför, telefoncu ve tasarım merkezlerinden kaşla göz arasında cep telefonu çalarak esnafın kabusu olan 37 yaşındaki Cezayirli hırsız, polis ekipleri tarafından kaldığı adreste kıskıvrak yakalandı.

İstanbul'da esnafın kabusu olmuştu! Kıskıvrak yakalandı

Şişli’de yabancı uykulu bir hırsız, yaklaşık 3 ay içerisinde girdiği tasarım merkezi, kuaför ve telefoncudan 5 cep telefonu çaldı. Hırsızlıkların ardından kaçan şahıs, kayıplara karıştı. Hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, iş yerlerine giren hırsız esnafın dikkatine dağıttıktan sonra cep telefonlarını çalıyor.

7 SAAT KAPIDA BEKLEREYEREK YAKALADILAR

Olayların yaşanmasının ardından esnafın şikayeti üzerine Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geniş çaplı çalışma başlattı. İş yerlerindeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan polis ekipleri, esnafın da ifadesine başvurarak şüphelinin eşkalini belirledi. Çalışmalara devam eden Şişli Asayiş Büro Amirliği ekipleri, saatlerce izlediği görüntülerden şahsın Beyoğlu Örnektepe Mahallesi’nde kaldığını belirledi. Bunun üzerine adresini de tespit eden Şişli polisi, 7 saat boyunca beklediği şüpheliyi evine gireceği esnada kıskıvrak yakaladı.

TUTUKLANDI

Gözaltına alınan Cezayir uyruklu Abdeasalam R. (27), ifadesi alınmak ve sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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İstanbul Şişli

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