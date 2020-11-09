İstanbul'da esnek mesai başladı! Toplu ulaşım ve trafik nasıl etkilendi?

İstanbul'da metro, metrobüs ve otobüslerde özellikle belirli saatlerde artan kalabalığın önüne geçmek için önemi büyük olan esnek mesai uygulaması, bugün başladı.

DİĞER GÜNLERE GÖRE TENHAYDI

İşe gitmek için metro kullanan ve Altunizade durağında inen Recep Ülkü, "Bugün çok kalabalık değildi açıkçası. Diğer günlere göre daha tenhaydı. Bence gayet güzel bir uygulama. Virüsten dolayı işe yaracağını düşünüyorum" İfadelerini kullandı.

Mesaisi 07.00'da başlayan güvenlik görevlisi Coşkun Şenel, "Bu uygulamanın sağlığımız açısından olması gerekiyordu. Çünkü metrobüsler, tramvaylar çalışma saatlerinde üst üste. Bizim açımızdan gayet iyi oldu. Benim mesaim hep 7'de başlıyordu ama değişiklik bizde de olacak. Metrobüs gayet boştu" diye konuştu.

"YİNE KALABALIK"

Engin Doğan ise, Ümraniye'den metroya bindiğini ve herzamanki yoğunlukla karşılaştığını vurgulayarak, "Sabahları kalabalık, yoğunluk var. Bence herhangi bir değişiklik yok henüz, belki ilerde olur ama şu an yine kalabalık. Ümraniye metrosu kalabalıktı" diye konuştu.

"BUGÜN TRAFİK FARKLI"

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne doğru ilerlemeye çalışan ve Avrupa Yakasına geçecek olan servis şoförü Ali Aktaş, "Bugün trafik farklı, bence her zamankinden fazla. Normalde bu saatlerde karşıya geçebilmiş oluyordum" dedi.

"TRAFİK AZALIR AMA SAATLER OTURUNCA"

Bir başka sürücü Oktay İçin ise , "Benim yolcu aldığım güzergahlar sakindi ama burada başladı trafik. Bu uygulama sayesinde trafik azalır ama saatler tam oturunca. Şu hafta bir geçsin, bir hafta sonra trafik belli olur" diye konuştu.

DHA

