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  4. İstanbul'da esrarengiz ölüm! Arabada başına poşet geçirilmiş halde bulundu

İstanbul'da esrarengiz ölüm! Arabada başına poşet geçirilmiş halde bulundu

20.09.2021 22:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Küçükçekmece'de park halindeki bir otomobil içerisinde kafasına poşet geçirilmiş halde erkek cesedi bulundu. Aracın arka koltuğunda ise açık halde iki piknik tüpü olduğu iddia edildi. Olayın intihar mı cinayet mi olduğu başlatılan soruşturma sonrasında belli olacak.

İstanbul'da esrarengiz ölüm! Arabada başına poşet geçirilmiş halde bulundu

Olay, bugün saat 17.00 sıralarında Halkalı Merkez Mahallesi 1235 Sokak üzerinde meydana geldi. Bir otomobilin ön koltuğunda kafasına poşet geçirilmiş halde bir kişiyi görenler durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, otomobildeki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Aracın arka koltuğunda ise açık halde iki piknik tüpü bulunduğu öğrenildi. Yapılan incelemenin ardından ceset Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Olayın cinayet mi intihar mı olduğu araştırılıyor.

"ARKA KOLTUKTA İKİ TÜP AÇILMIŞ"

Olayı gören mahalle sakinlerinden biri "Geldik, baktık ceset ön koltukta başına bir poşet geçirmiş. Arka koltukta iki tane tüp açmış, piknik tüpü. Kendi kendine intihar etmiş. 3-4 saattir burada. Saat 2'den beri buradaymış" dedi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet İntihar İstanbul
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