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İstanbul'da etkili olan sis hayatı olumsuz etkiledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2018 09:43 | Son Güncelleme

İstanbul 'da sabah saatlerinde başlayan sis bazı ilçelerinde etkili oldu. Oluşan sis nedeniyle trafikte sürücüler araçları ile yavaş ilerlerdi.

Kentin Avrupa Yakası'nda başta Silivri olmak üzere Selimpaşa, Kumburgaz ve Büyükçekmece'de etkili olan sis, ulaşımı aksattı.

İstanbul'da yoğun sis

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Görüş mesafesinin bazı noktalarda 10 metreye kadar düştüğü Silivri'de, araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti.
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Trafik ekipleri, sis nedeniyle ulaşımda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için önlem aldı.
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Etkili olan sis nedeniyle bazı yerlerde görüş mesafesi düşerken bazı gökdelenler de sis arasında kayboldu.
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istanbul sis hava

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