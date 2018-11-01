İstanbul'da etkili olan sis hayatı olumsuz etkiledi

Kentin Avrupa Yakası'nda başta Silivri olmak üzere Selimpaşa, Kumburgaz ve Büyükçekmece'de etkili olan sis, ulaşımı aksattı.

İstanbul'da yoğun sis

1 / 5 Görüş mesafesinin bazı noktalarda 10 metreye kadar düştüğü Silivri'de, araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

2 / 5 Trafik ekipleri, sis nedeniyle ulaşımda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için önlem aldı.

3 / 5 Etkili olan sis nedeniyle bazı yerlerde görüş mesafesi düşerken bazı gökdelenler de sis arasında kayboldu.

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