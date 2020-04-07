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İstanbul'da evinde ölü bulundu! Ekiplerden özel kıyafetli önlem

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2020 09:32 | Son Güncelleme

İstanbul Sancaktepe'de 59 yaşındaki kadın, evinde ölü bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, korona virüs şüphesi üzerine özel korunaklı kıyafetlerini giyerek önlem aldı. Boyun kısmında ve bileklerinde kızarıklıklar olduğu tespit edilen kadının kesin ölüm sebebi otopsiden sonra ortaya çıkacak.

Sancaktepe Hilal Mahallesi Hatip Sokak’ta bulunan 2 katlı bir binanın üst katında oturan 59 yaşındaki Melek Yıldız, dün sabah saatlerinde mutfakta ölü bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

'ÖZEL KIYAFETLİ' ÖNLEM

Koronavirüs tedbirleri kapsamında özel korunaklı kıyafetlerini giyen sağlık ekipleri eve girerek incelemeler yaptı. Bu sırada polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı. Binanın girişine şerit çeken ekipler, kimsenin binaya girmesine izin vermedi. Yıldız’ın ölüm haberini duyarak olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi.

POLİSTEN SOSYAL MESAFE UYARISI

Bu sırada polisler, "Acınızı anlıyoruz ama burada durmanız sizin hayatınız açısından sıkıntı oluşturuyor” diyerek, vatandaşları sosyal mesafeyi korumaları gerektiği konusunda uyardı. Evin önüne gelen vatandaşların da maske ve eldiven takarak önlem aldıkları görüldü.

ÖLÜM NEDENİ OTOPSİNİN ARDINDAN BELİRLENECEK

Vücudunun boyun kısmı ve bileklerinde kızarıklıkların olduğu tespit edilen Melek Yıldız’ın cesedi Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı. Yaşlı kadının kesin ölüm nedeni otopsinin ardından belirlenecek. Öte yandan, hayatını kaybeden kadının eşi ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Sancaktepe özel kıyafetli önlem

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