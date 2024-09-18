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  4. İstanbul'da eylem arayışındaydı! Sözde terör örgütü sorumlusu yakalandı

İstanbul'da eylem arayışındaydı! Sözde terör örgütü sorumlusu yakalandı

18.09.2024 13:03
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Suriye uyruklu sözde terör örgütü sorumlusu İstanbul'da eylem arayışındaydı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube ve Terörle Mücadele Şube harekete geçti, zanlı yakalanıp tutuklandı.

İstanbul'da eylem arayışındaydı! Sözde terör örgütü sorumlusu yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube ve Terörle Mücadele Şube müdürlükleri ekipleri, bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik ortak çalışma yürüttü.

Ekipler, Suriye'nin Haseke iline bağlı Kamışlı ilçesinde terör örgütü PKK/KCK ve YPG/PYD bünyesinde sözde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren H.A.C'nin Filistin'e ait sahte kimlikle ülkeye girişi yaptığını tespit etti.

Örgüt adına faaliyetlerini İstanbul'da sürdüreceği ve eylem arayışında olduğu belirlenen Suriye uyruklu şüphelinin adresini belirleyen ekipler, düzenledikleri operasyonla zanlıyı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

(AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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terörist
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