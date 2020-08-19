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  4. İstanbul'da eylem hazırlığındaki iki DHKP-C'li terörist yakalandı

İstanbul'da eylem hazırlığındaki iki DHKP-C'li terörist yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2020 11:10 | Son Güncelleme

Son dakika gelen habere göre; İstanbul'daki DHKP-C operasyonunda 2 şüphelinin yakalandığı bildirildi. İstanbul'da eylem hazırlığında olduğu belirtilen teröristlere yönelik düzenlenen operasyonda 16 adet el bombası ve silahların ele geçirildiği öğrenildi.

İstanbul'da eylem hazırlığındaki iki DHKP-C'li terörist yakalandı

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün tespit çalışmalarının ardından yasa dışı terör örgütü DHKP-C'ye yönelik operasyon düzenledi.

GÖZALTINA ALINDILAR

Operasyonla ilgili yapılan açıklamada; L.Y. ve M.Ö. isimli iki şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi. Beylikdüzü'nde baskın yapılan ve bir iş yerine ait olan depoda yapılan aramalarda 16 el bombası, iki uzun namlulu silah, bir pompalı tüfek, ateşleme fitilleri ve elektrik kabloları ele geçirildi. El bombaları ve diğer suç unsurları İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi.

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YAKALANANLAR SERGİLENDİ

Teröristlerden ele geçirilen el bombaları ve diğer suç unsurları İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi.


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