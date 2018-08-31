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İstanbul'da fabrika yangını! 6 ilçeden itfaiye ekibi sevk edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2018 06:25 | Son Güncelleme

İstanbul Başakşehir Kayaşehir'de bulunan 4 katlı çorap fabrikasında sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Başakşehir'de bir çorap fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangına 6 ilçeden itfaiye ekibi sevk edildi.

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