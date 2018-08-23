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İstanbul'da fabrikada asit kazanı patladı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2018 09:00 | Son Güncelleme

İstanbul'da bu sabah facia yaşandı... Hadımköy'de bir fabrikanın asit kazanı patladı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İstanbul'da fabrikada asit kazanı patladı!

Ayrıntılar geliyor...

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Anahtar Kelimeler:
asit kazanı istanbul Hadımköy

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