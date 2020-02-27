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İstanbul'da faciadan dönüldü! Çatı otomobilin üzerine uçtu

YAŞAM HABERLERİ  | 27.02.2020 22:07 | Son Güncelleme

Zeytinburnu'nda 5 katlı binanın çatısının bir kısmı şiddetli rüzgar sebebiyle otomobilin üzerine uçtu. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, otomobilde hasar oluştu.

İstanbul'da faciadan dönüldü! Çatı otomobilin üzerine uçtu

Olay, saat 19.30 sıralarında Seyitnizam Mahallesi G-4 Sokak'ta meydana geldi. 5 katlı binanın çatısının bir kısmı şiddetli rüzgar sebebiyle uçtu. Çatıdan kopan parçalar, sokakta park halinde bulunan bir otomobilin üstüne geldi. Olayı gören vatandaşlar durumu hemen polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

OTOMOBİLDE HASAR MEYDANA GELDİ

Polis, sokağın bir kısmını güvenlik şeridiyle kapatarak tedbir aldı. İtfaiye ekipleri, uçan parçaların altında kimsenin kalmadığını tespit etti. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda otomobilde hasar meydana geldi.

Çatıdan kopan parçalar zabıta ekipleri tarafından bir kamyonete yüklenerek götürüldü.


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Anahtar Kelimeler:
Zeytinburnu çatı

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