İstanbul'da facianın eşiğinden dönüldü

İstanbul Bağcılar 15 Temmuz Mahallesi Şehit Hidayet Yılmaz Sokak üzerinde seyir halindeki bir Adem Ark yönetimindeki Özel Halk Otobüsü iddiaya göre gaz pedalı takılı kaldığı için kontrolden çıktı.

DÜKKANA GİRDİ: 4 YARALI

Önce kaldırımdaki Efe Yiğit Şahin'e çarpan otobüs daha sonra bir dükkana girdi.

Şahin ve Ark ile birlikte otobüsteki yolculardan Yusuf Eskin ve Hasan Güler yaralandı. Yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı.

