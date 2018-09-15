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İstanbul'da facianın eşiğinden dönüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2018 16:49 | Son Güncelleme

Bağcılar'da seyir halindeki bir Özel Halk Otobüsü henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Önce kaldırımdaki bir yayaya çarpan otobüs daha sonra bir dükkana girdi. Otobüs şoförü ile kazada 4 kişi yaralandı.

İstanbul'da facianın eşiğinden dönüldü

İstanbul Bağcılar 15 Temmuz Mahallesi Şehit Hidayet Yılmaz Sokak üzerinde seyir halindeki bir Adem Ark yönetimindeki Özel Halk Otobüsü iddiaya göre gaz pedalı takılı kaldığı için kontrolden çıktı.

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DÜKKANA GİRDİ: 4 YARALI

Önce kaldırımdaki Efe Yiğit Şahin'e çarpan otobüs daha sonra bir dükkana girdi.

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Şahin ve Ark ile birlikte otobüsteki yolculardan Yusuf Eskin ve Hasan Güler yaralandı. Yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Bağcılar OTOBÜS Kaza

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