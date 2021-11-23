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  4. İstanbul'da facianın eşiğinden dönüldü! Damperi açılan kamyon üst geçide çarptı

İstanbul'da facianın eşiğinden dönüldü! Damperi açılan kamyon üst geçide çarptı

23.11.2021 07:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büyükçekmece'de E-5 karayolunda sürücünün fark etmeyerek yaklaşık 1 kilometre damperi açık şekilde ilerlediği kamyon üst geçide çarptı. Kaza nedeniyle trafikte yoğunluk oluştu.

İstanbul'da facianın eşiğinden dönüldü! Damperi açılan kamyon üst geçide çarptı

Kaza, saat 22.00 sıralarında E-5 karayolu Büyükçekmece mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, Engin K.'nın kullandığı kamyon, damperi açık şekilde yaklaşık 1 kilometre yol kat etti. Çevredeki sürücülerin korna basarak uyarmaya çalıştığı kamyon şoförü uyarıları duymadı. Kamyon üst geçide çarparak dururken, olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

ÖLEN YA DA YARALANAN OLMADI

Polis, tedbir amaçlı trafik akışını tek şeritten sağlayarak diğer şeridi kapattı. Olay yerine gelen vinç yardımıyla kamyonun damperi takılı kaldığı üst geçitten kurtarıldı. Olay sırasında herhangi bir yaralanma ve can kaybının olmadığı öğrenilirken, damperin kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü.

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"500-600 METREDEN GÖRDÜM, GELDİ VURDU"

Damperin açıldığını uzaktan fark ettiğini ve duruma korna çalarak müdahale etmeye çalıştığını ifade eden Murat Gökbel, “Yolda gelirken kornaya bastık fakat arkadaş duymadı. Damper açıktı, geldi vurdu. 500-600 metreden gördüm ben, geldi vurdu oraya. Yakın olan arkadaşlar da korna çaldı fakat duymadı. Herhangi bir yaralı yok. Maddi hasar var. Aracın damperi yamuldu. Başka bir şey yok” dedİ.

Kaynak: İHA

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İstanbul Büyükçekmece
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