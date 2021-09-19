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  4. İstanbul'da faciaya ramak kala! İETT otobüsü ve 2 minibüs birbirine girdi

İstanbul'da faciaya ramak kala! İETT otobüsü ve 2 minibüs birbirine girdi

19.09.2021 20:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul’un Ataşehir ilçesinde İETT otobüsü ile durakta yolcu indirip bindiren 2 minibüsün karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

İstanbul'da faciaya ramak kala! İETT otobüsü ve 2 minibüs birbirine girdi

Kaza, saat 16:40 sıralarında Ataşehir’de Bostancı Köprüsü üzeri Dudullu istikametinde meydana geldi.

İddiaya göre, İETT otobüsü sürücüsü, Bostancı Sanayii otobüs durağında yolcu indirip bindiren Mürsel Güleş idaresindeki Dudullu-Bostancı hatlı minibüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan minibüs önünde bulunan Burçay Sate idaresindeki minibüse çarptı. Minibüs önce kaldırıma daha sonrada tabelaya vurarak durabildi. Kazada İETT otobüsünün şoförü cam kırıklarından dolayı hafif şekilde yaralanırken ambulansla hastaneye kaldırıldı.

"ALLAH'A ŞÜKÜR HERHANGİ BİR KAYBIMIZ YOK"

Minibüs şoförü Gökhan Uluman, ”Burada Dudullu-Bostancı minibüslerimiz yolcu indirip bindirirken otobüs araba sıkıştırması ile mi oluyor bilmiyorum, minibüsün sağ tarafından vuruyor, diğer minibüse de arkadan hasar veriyor. Otobüs şoföründe cam kırıklarından dolayı hafif yaralanma vardı, ambulansla hastaneye götürüldü. Allah’a şükür herhangi bir yaralımız kaybımız yok.” dedi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası İstanbul Ataşehir
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