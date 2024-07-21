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  4. İstanbul'da feci cinayet! Önce bıçakladılar, sonra denize attılar

İstanbul'da feci cinayet! Önce bıçakladılar, sonra denize attılar

21.07.2024 12:53
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İstanbul Avcılar sahilinde gece saatlerinde bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Serdar Ala isimli şahıs bıçaklanarak öldürüldü. Hayatını kaybeden Serdar Ala'nın kavga esnasında silahını çektiği ancak silah ateş almayınca E.A. tarafından bıçaklandıktan sonra denize atıldığı öğrenildi. Öte yandan hayatını kaybeden Ala'nın 25 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

İstanbul'da feci cinayet! Önce bıçakladılar, sonra denize attılar

Olay, gece saat 02.30 sıralarında Avcılar ilçesi Ambarlı Mahallesi İskele Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Serdar Ala ile E.A., O.Ö. ve H.E. isimli şahıslar arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. İddiaya göre, tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle silahına davranan Serdar Ala, ateş etmek istedi ancak silahı ateş almadı. Bunun üzerine E.A. elindeki bıçakla Serdar Ala'yı göğsünden bıçakladı. E.A., Serdar Ala'yı bıçakladıktan sonra arkadaşı O.Ö. ile birlikte denize attı. Yaralı halde denize düşen Serdar Ala, can havliyle denizden çıkmaya çalışırken şüphelilerin üzerine geldiğini görünce yüzerek kaçmaya çalıştı.

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HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekiplerinin yardımıyla denizden çıkarılan Ala, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Şüpheliler polis tarafından gözaltına alınırken, yapılan incelemenin ardından hayatını kaybeden Serdar Ala'nın 25 suç kaydı ve diğer şüphelilerin ise toplamda 37 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Avcılar Asayiş Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. (İHA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinayet İstanbul Avcılar
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