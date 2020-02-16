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  4. İstanbul'da feci kaza! 8 araç hurdaya döndü

İstanbul'da feci kaza! 8 araç hurdaya döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.02.2020 05:59 | Son Güncelleme

Bayrampaşa’da seyir halinde olan kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki 7 araca çarparak durabildi. Kamyonet ile birlikte 8 aracın hasar aldığı kazada 1’i ağır 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 04.30’da Bayrampaşa İlçesi Kocatepe Mahallesi Şehir Parkı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücüsünün ismi öğrenilemeyen kamyonet, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 7 araca çarparak durabildi.

7 ARACA ZARAR VERDİ

Yaklaşık 10 metre fren izi yapan kamyonetin kaza esnasında 7 araca hafif ve orta şekilde zarar verdi. Araçlara çarpan kamyonetin sesini duyan vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, kamyonet içinde yaralanan 1’i ağır 3 kişi ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Daha sonra zincirleme kazada zarar gören araçlar çekici yardımı ile kaldırılarak cadde trafiğe açıldı.

Meydana gelen kazada aracı zarar gören Adnan Perişler isimli vatandaşta “Gece sesle gürültüyle uyandık. Baktık kaza var. Ondan sonra aşağı indik. 3 kişinin kamyonet tipi bir araçta kaza yapıp ondan sonra zincirleme kaza yapıyor. Hasarlı araçlar var şu anda. Kaza yapan araçtaki kişinin durumu ağır. Birisinin ayağı kırıldı. Şoförde hafif yaralı. Ondan sonra haber verdik polis geldi. Şu an yedi araçta hasar var” şeklinde konuştu.

Kazanın çıkış sebebinin araştırılması ile ilgili çalışma başlatıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bayrampaşa trafik kazası istanbul

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