İstanbul'da feci kaza: Araç bariyerlere girdi, sürücü yaşamını yitirdi

Saat 00.00 sıralarında meydana gelen kazada, Saltuk Buğrahan Demir idaresindeki otomobil kontrolden çıktı. Araç yol ayrımında bulunan bariyerlere çarptı.

Haber verilmesi üzerine, olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk muayenede, sürücü Demir'in ağır yaralı olduğu belirlendi.

KALDIRILDIĞI HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Bariyerlere giren araç camından fırlayarak hava da takla attığı iddia edilen sürücü ağır yaralanarak olay yerine gelen sağlık ekiplerince Fatih Sultan Mehmet hastanesine kaldırıldı.

Sürücü Demir, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.



Sürücünün kaza haberini alan aile yakınları olay yerine geldiklerinde duygularına hakim olamadı.

KAZA AŞIRI HIZ NEDENİYLE OLDU

Otomobil kullanılamaz hale gelirken, Demir'in aşırı hızla seyrettiği iddia edildi. Otomobilin motoru ise olay yerinden 200 metre ileride yol kenarında bulundu.

Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu yaşanırken, kullanılamaz hale gelen otomobil çekici yardımıyla kaldırıldı.



Trafik akışı, belediye ekiplerinin temizlik çalışmasının ardından normale döndü. (AA-İHA)



