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  4. İstanbul'da feci kaza! Araç içinde sıkıştılar

İstanbul'da feci kaza! Araç içinde sıkıştılar

03.09.2021 08:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Florya'da otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Hurda yığınına dönen otomobil kazada kullanılamaz hale geldi.

Kaza saat 07.00'da Bakırköy Florya Çekmece İstanbul Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mahmur S. idaresindeki minibüs karşı yönden gelen Mehmet S. idaresindeki otomobil ile çarpıştı. Çarpışma sonucunda otomobil hurda yığınına döndü. Kazanın sesini duyan sürücüler durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler otomobil içinde sıkışan kimlik bilgileri belli olmayan iki kadını ve sürücüyü çıkartarak ambulans ile hastaneye kaldırdı. Bu esnada kazaya karışan bir diğer otomobilde hasar meydana geldi.

TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU

Ekipler hurda yığınına dönen otomobili kaza yerinden kaldırdı. Minibüs sürücüsünün de hafif şekilde yaralandığı öğrenildi. Kaza nedeniyle cadde üzerinde bir süre trafik yoğunluğu oluştu. Polis ekipleri kazanın çıkış nedenini araştırmak için inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası İstanbul
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Tek şeritli her tarafı çukur dolu bir yol güzergahında böyle bir kaza sürpriz değil.Geçmiş olsun.

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