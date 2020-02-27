HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbul'da feci kaza! Aşırı hız ortalığı savaş alanına çevirdi

İstanbul'da feci kaza! Aşırı hız ortalığı savaş alanına çevirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.02.2020 04:47 | Son Güncelleme

Ataşehir’de gece saatlerinde içerisinde sürücüsüyle birlikte üç kişinin bulunduğu bir otomobil D-100 Karayolu, Yenisahra mevki yan yolda yolcu indirip bindirmek için durağa yaklaşan halk otobüsüne arkadan süratlı bir şekilde çarptı. Çarpmanın etkisiyle bir kişi otomobilden dışarıya fırlarken diğer kişiyi çevredekiler kurtardı. Sürücü koltuğunun yanındaki koltukta oturan M.O.’yu sıkıştığı yerden kurtaran itfaiye ekipleri yaklaşık yirmi dakika uğraş verdi.

Kaza, saat 01.45 sıralarında Ataşehir ilçesi, D-100 Karayolu, Yenisahra yan yolunda meydana geldi. 0.99 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücü T.A. yönetimindeki otomobil içerisinde iki kişi ile Kadıköy istikametine seyir halindeydi. Çok hızlı olduğu belirtilen otomobil, Yenisahra halk otobüsleri durağına yanaşmakta olan halk otobüsüne arkadan büyük bir şiddetle çarptı.

Çarpmanın etkisiyle bir kişi yola savrulurken kazanın sesini duyan vatandaşlar kazanın meydana geldiği noktaya gelerek bir kişiyi araçtan çıkartmayı başardı. Sürücü T.A.’nın yanında bulunan ve M.O. sıkıştığı yerden çıkartılamayınca itfaiye ekiplerine haber verildi. Kısa sürede kaza yerine gelen itfaiye erleri, hurdaya dönen otomobilde sıkışan M.O.’yu kurtarmak için zamanla yarıştı. Sağlık ekipleri ön koltukta sıkışan sürücüye otomobilin arka koltuğundan müdahale ederken itfaiye ekipleri canla başla yaralı için çıkış tüneli oluşturdu. Çalışmaların sonucunda sıkıştığı yerden çıkartılan M.O.ambulansla İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Kaza esnasında otomobilde bulunan M.Y.’de otomobilden sürücüyle birlikte çıkartıldı ve ambulansla hastaneye sevk edildi.

ARACIN SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI

İki kişinin yaralandığı ortalığın savaş alanına döndüğü kazayla ilgili polis ekipleri kazada hafif yaralanan otomobilin sürücüsü T.A.’yı gözaltına aldı. Gözaltına alınan sürücünün alkollü olduğunu tespit eden trafik polisleri kazanın meydana geldiği yerde emniyet kemer ikaz sesinin çıkmasını engellemek için takılan kemer tokası buldu. Sıkışan yaralının hurdaya dönen otomobilden çıkartılmasının ardından yol temizlendi ve yaklaşık iki saat kapalı olan D-100 Karayolu üzerinde bulunan Yenisahra yan yol trafiğe tekrar açıldı.

MERAKLI VATANDAŞLAR ÜST GEÇİTTEN O ANLARI KAYDETTİ

Kazanın meydana geldiği noktanın üzerinde bulunan yaya üst geçidine çıkan vatandaşlar parçalara ayrılan ve içerisinde bir kişinin sıkıştığı otomobildeki kurtarma çalışmalarını meraklı gözlerle izlerken bir yandan da cep telefonları ile kaydetmeyi de ihmal etmedi. Hurdaya dönen otomobildeki çalışmalara engel teşkil eden meraklı vatandaşları ise polis ekipleri kaza yerinden uzaklaştırdı.

GÖRGÜ TANIĞI: 140-150 KİLOMETRE HIZLA GİDİYORDU

Kaza anında görev yapan İETT şoförü Harun Altun, kazayı gördükten sonra aracını sağa çekerek yolcularla birlikte yaralıları kurtarma anını ve o korku dolu dakikaları şöyle anlattı, "Taksi, İETT’nin arkasından son sürat, yan yoldan benim önümden 140-150 kilometre hızla hiç frene basmadan bir anda öndeki arabaya vurdu. Ne olduğunu anlamadım, ters dönüp bariyerlerin üzerine çıktığını gördüm. Aracımı sağa çekip hemen yolcularla birlikte önce yaralıları çıkartıp bir tanesini buraya uzattık. Diğeri çıkmayınca ambulans ve itfaiyeyi aradık. Öndekinin durumu ağır diğerinin biraz daha ağır ayağı falan kırıktı, şoför diye konuşulan arkadaşın durumu biraz daha iyi ama emniyet kemeri takılıydı onda diğer arkadaşta takılı mı değil miydi bilmiyorum zaten sıkışmış hareket edemiyor arkadaş. Ambulanstaki arkadaşlardan duydum vücudunda çok kırık varmış." ifadelerini kullandı. (İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Gülüşünü görmek için oto yıkamacıya geliyorlar!Gülüşünü görmek için oto yıkamacıya geliyorlar!
Maltepe’de iki grup arasında silahlı kavga: 1 yaralıMaltepe’de iki grup arasında silahlı kavga: 1 yaralı
Belinizdeki ağrı geçmiyorsa dikkat! Belinizdeki ağrı geçmiyorsa dikkat!
1/
Anahtar Kelimeler:
Ataşehir trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

Öfke kustu! 'Cinsel organını paylaşan...'

Öfke kustu! 'Cinsel organını paylaşan...'

İdlib'den kahreden haber! 2 askerimiz şehit düştü

İdlib'den kahreden haber! 2 askerimiz şehit düştü

Bakan Koca ile Şirin Payzın'ın 'koronavirüs' diyaloğu sosyal medyaya damga vurdu

Bakan Koca ile Şirin Payzın'ın 'koronavirüs' diyaloğu sosyal medyaya damga vurdu

İlk örnek ev teslim edildi! O evler artık böyle olacak

İlk örnek ev teslim edildi! O evler artık böyle olacak

Hadise aşka geldi! 'Seni istiyorum'

Hadise aşka geldi! 'Seni istiyorum'

Koronavirüs alarmı! 13 kişi gözlem altında

Koronavirüs alarmı! 13 kişi gözlem altında

İlginizi Çekebilir

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

4 ilimizde koronavirüs şüphesi

4 ilimizde koronavirüs şüphesi

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Atakan Kayalar için skandal sözler: En güzel tedavi tecavüz

Atakan Kayalar için skandal sözler: En güzel tedavi tecavüz

Manisa'da 5.0 büyüklüğünde deprem

Manisa'da 5.0 büyüklüğünde deprem

Diğer Haberler
Son dakika: Malatya'da 4,1 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Malatya yine sallandı! Korkutan deprem

İstanbul'da beklenen lodos gece saatlerinde etkisini gösterdi

İstanbul'u şiddetli lodos vurdu

İDO ve BUDO’nun bazı seferleri iptal edildi

İDO ve BUDO’nun bazı seferleri iptal edildi

Ankara’da yangın çıkan evdeki köpek ‘Eva’ kalp masajıyla kurtarıldı

Kalbi duran köpeğe dakikalarca kalp masajı yaptı

Maltepe’de iki grup arasında silahlı kavga: 1 yaralı

Maltepe’de iki grup arasında silahlı kavga: 1 yaralı

Ekipler alarma geçti! Polisi kendi silahıyla vurup kayıplara karıştı

Polisi kendi silahıyla vurup kayıplara karıştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.