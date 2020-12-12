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  4. İstanbul'da feci kaza! D-100 Ankara istikameti trafiğe kapandı

İstanbul'da feci kaza! D-100 Ankara istikameti trafiğe kapandı

12.12.2020 13:47 | Son Güncelleme:
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İstanbul'da feci kaza! D-100 Ankara istikameti trafiğe kapandı

İstanbul Küçükçekmece'de D-100 Karayolu Sefaköy rampasında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR, metrobüs bariyerlerine çarptı. Yolda ters dönerek duran TIR nedeniyle D-100 Karayolu'nun Ankara istikameti 2 saat trafiğe kapandı.

Kaza saat 13.15 sıralarında Küçükçekmece D-100 Karayolu Sefaköy rampası Topkapı istikametinde meydana geldi. Sefaköy rampasından aşağıya doğru inen TIR'ın sürücüsü Ekrem A. direksiyon hâkimiyetini kaybederek metrobüs bariyerlerine çarptı. Çarpmanın ardından yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürüklenmeye başlayan TIR, metrobüs bariyerlerini ezerek yaklaşık 100 metre sürüklendi. Yan dönen TIR, D-100 karayolunu tamamen kapatarak durabildi. Yol ve metrobüs bariyerlerinin büyük hasar aldığı kazada bazı asfalt bölümleri büyük parçalar halinde koparak yola savruldu. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan TIR içindeki sürücü Ekrem A., olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye sevk edildi.

YOLU AÇMA ÇALIŞMASI 2 SAAT SÜRDÜ

TIR'ın yola yatay şekilde yolda durmasıyla D-100 karayolu Ankara istikametine trafik tamamen durdu. Polis ekipleri yan yoldan tek şeritte trafiğin akışını sağlamaya çalışırken bazı araçlar da sahil yoluna doğru yönlendirildi. TIR, kaza yerine gelen çekici ile bulunduğu yerden kaldırıldıktan sonra yolun hasar alan kısmında bulunan şerit kapatılarak D-100 karayolu Ankara istikametine 2 şerit trafiğe açıldı.

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Kaynak: DHA

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