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İstanbul'da feci kaza! Hafriyat kamyonu devrildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2019 06:25 | Son Güncelleme

İstanbul Esenler'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu hafriyat kamyonu yola devrilirken, sürücü ağır yaralandı. Devrilen kamyondaki hafriyatların yola savrulması sonucu trafikte yoğunluk yaşandı.

İstanbul'da feci kaza! Hafriyat kamyonu devrildi

Kaza, akşam saat 22.00 sıralarından Esenler İpekyolu Caddesi Tekstilkent Köprüsü Batışehir istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Suriye uyruklu Muhammed Nasır idaresindeki hafriyat kamyonu, kontrolden çıkarak önce bariyerlere çarptı, ardından da yola devrildi.

Kazada kamyonda bulunan hafriyatlar yola savrulurken, trafikte yoğunluk oluştu. Kazayı gören sürücüler durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise yaralılara kaza sonucu ağır yaralanan Muhammed Nasır’a müdahalede bulundu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından kazada yaralanan sürücü ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

"ADAMIN HALİ İÇLER ACISIYDI"

Kaza anını gören Mert General, "Köprünün orada arkadaşlarla oturuyorduk. Bir anda bir ses geldi, sese doğru koştuk. Adam arabadan kendini atmıştı. İtfaiye, ambulans hepsine haber verdik aradık. Adamı alıp götürdüler. Adamın hali içler acısıydı. Allah yardımcısı olsun" dedi.

Trafiğe kapanan yol, hafriyat kamyonun vinç yardımıyla yoldan kaldırılması ve yola savrulan hafriyatın temizlemesinden sonra tekrar normale döndü. (İHA)

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istanbul Esenler trafik kazası

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