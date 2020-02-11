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  4. İstanbul'da feci kaza! İki araç hurdaya döndü

İstanbul'da feci kaza! İki araç hurdaya döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.02.2020 03:31 | Son Güncelleme

Esenyurt, Haramidere TEM Otoyolu Bağlantı Yolu'nda 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Kaza, saat 00:00 sıralarında Haramidere TEM Bağlantı Yolu üzerinde Başakşehir istikametinde meydana geldi.

İddiaya göre, Aziz Ç. idaresindeki otomobil ile Ümit B. idaresindeki otomobil, bağlantı yolundan çarpıştı. Kazada sürücüler ile otomobilde bulunan Mehmet Fatih G. yaralandı.

1'İ AĞIR 3 KİŞİ YARALANDI

Kazayı gören vatandaşlar durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri hurdaya dönen 34 JU 536 plakalı otomobilde sıkışan ağır yaralanan yolcu Mehmet Fatih G.'yi bulunduğu yerden çıkardı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bağlantı yolunda trafik kontrollü şekilde verildi. İtfaiye ekipleri, kaza nedeniyle yola saçılan cam parçalarını yıkarken kazaya karışan otomobillerin çekilmesiyle trafik normale döndü. Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
Esenyurt trafik kazası

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