İstanbul'da feci kaza! İki araç hurdaya döndü

İddiaya göre, Aziz Ç. idaresindeki otomobil ile Ümit B. idaresindeki otomobil, bağlantı yolundan çarpıştı. Kazada sürücüler ile otomobilde bulunan Mehmet Fatih G. yaralandı.

1'İ AĞIR 3 KİŞİ YARALANDI

Kazayı gören vatandaşlar durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri hurdaya dönen 34 JU 536 plakalı otomobilde sıkışan ağır yaralanan yolcu Mehmet Fatih G.'yi bulunduğu yerden çıkardı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bağlantı yolunda trafik kontrollü şekilde verildi. İtfaiye ekipleri, kaza nedeniyle yola saçılan cam parçalarını yıkarken kazaya karışan otomobillerin çekilmesiyle trafik normale döndü. Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.

