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  4. İstanbul'da feci kaza! Kamyon ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı

İstanbul'da feci kaza! Kamyon ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı

19.04.2024 09:59
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Sultanbeyli’de kapalı kasa kamyon ile bir otomobil yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda çarpıştı. Kazada kamyon şoförü dahil 4 kişi yaralanırken, 2 kişi hayatını kaybetti.

İstanbul'da feci kaza! Kamyon ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı

Feci kaza, Sultanbeyli Akşemsettin Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde saat 07.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Tekin Çoban hakimiyetindeki otomobil ile kapalı kasa kamyon, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda şoförlerin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine virajda çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan 5 kişiden sürücü Tekin Çoban da dahil 2 kişi ölürken, kamyon şoförü ve otomobildeki diğer yolcular ağır yaralandı.

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Çevredeki diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı vatandaşları hastaneye kaldırırken, olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından kazada ölen otomobil sürücüsü Tekin Çoban ve araçtaki yolcunun cenazeleri morga kaldırıldı.

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Birol Şahin isimli bir vatandaş, “Yoğun yağmurdan dolayı yol da eğimli olduğu için kamyonla taksi kaza yaptı. Burada üçüncü kaza bu” dedi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

İHABu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Sultanbeyli
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