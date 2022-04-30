İstanbul'da feci kaza! Minibüs taksinin üstüne devrildi

Eyüpsultan'da meydana gelen korkunç kazada, refüjdeki demir bariyerleri parçalayan ve içinde 6 yolcunun olduğu belirtilen minibüs, karşı şeride geçerek taksinin üstüne devrildi. Olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis sevk edildi. Feci kazada ilk belirlemelere göre taksi şoförü, minibüs şoförü, taksiye çarpan motosikletli ile minibüsteki bir yolcu olmak üzere 4 kişi yaralandı.
Eyüpsultan Silahtarağa Caddesi'nde direksiyon hakimiyetini kaybeden yolcu dolu minibüs, karşı şeride geçerek taksiye çarptı. Kazaya bir motosiklet sürücüsü de karıştı. Olayda 4 kişi yaralandı. Ekiplerin olaya müdahalesi sürüyor.
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