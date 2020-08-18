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  4. İstanbul'da feci kaza! Minibüste sıkışanlar böyle kurtarıldı

İstanbul'da feci kaza! Minibüste sıkışanlar böyle kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2020 10:44 | Son Güncelleme

İstanbul Güngören'de kaza yaparak yan yatan minibüste bulunan 9 kişiden 6'sı kendi imkanlarıyla çıkarken minibüste sıkışan 3 kişiyi ise itfaiye ekipleri kurtardı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İstanbul'da feci kaza! Minibüste sıkışanlar böyle kurtarıldı

Kaza, pazar akşam saatlerinde Güngören'de Necip Fazıl Kısakürek Caddesi ile Şerefli Sokak kesişimindi meydana geldi. İddiaya göre minibüs Necip Fazıl Kısakürek Caddesi'nden Şerefli Sokak'a döndüğü sırada, sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yan yatan minibüs, park halindeki hafif ticari araca çarparak durabildi.

Vatandaşların yardıma koştuğu kazada, minibüste bulunan 6 kişi kendi imkânlarıyla bulundukları yerden çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Minibüste sıkışan 3 kişi ise itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkartıldı.

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Kazada hafif yaralı 1 kişi olay yerindeki ambulansta tedavi edilirken 8 kişi ise kazadan yara almadan kurtuldu. Kazanın hemen ardından cep telefonu ile çekilen görüntülerde 6 kişinin minibüsten kendi imkanlarıyla çıktığı görüldü.

Olay yerine çağrılan çekici ile yan yatan minibüs kaldırılarak sokak trafiğe yeniden açıldı.

(DHA)

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