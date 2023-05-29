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  4. İstanbul'da feci kaza! Önce bariyerlere, daha sonra yol kenarındaki minibüse çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

İstanbul'da feci kaza! Önce bariyerlere, daha sonra yol kenarındaki minibüse çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

29.05.2023 07:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ümraniye’de bir otomobil aşırı hız yapmasından ve yolun kayganlığından ötürü kontrolden çıkarak önce bariyerlere, daha sonra da yol kenarında bekleyen minibüse çarptı. Kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybetti, minibüste bulunan 2 kişi yaralandı.

İstanbul'da feci kaza! Önce bariyerlere, daha sonra yol kenarındaki minibüse çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Kaza saat 23.30 sularında TEM Otoyolu Ümraniye mevkii Kadıköy istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre otomobil aşırı hızlı oluşundan ve kayganlaşan yolun etkisiyle önce bariyerlere, daha sonra yol kenarında beklemekte olan minibüse çarptı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

ARAÇ SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahale sonucu ilk belirlemelere göre araç sürücüsü Yasin Apaydın’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Minibüste bulunan 2 kişi yaralandı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Kadıköy istikametinde yoğunluk oluştu.

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Kazaya karışan araçların çekici yardımı ile yoldan kaldırılmasıyla yol yeniden trafiğe açıldı. Olayla ilgili çalışma başlatıldı. (İHA)

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İstanbul Ümraniye kaza

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