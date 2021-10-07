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  4. İstanbul’da feci kaza! Otomobil depoya daldı, kadın ölümden kıl payı kurtuldu

İstanbul’da feci kaza! Otomobil depoya daldı, kadın ölümden kıl payı kurtuldu

07.10.2021 09:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Okmeydanı’nda fren yerine gaza basan yaşlı bir sürücü, aracıyla depoya daldı. Korku dolu anlar kameralara yansırken, yolda yürüyen bir kadın da ölümden saniyelerle kurtuldu. Sürücü kazadan yara almadan kurtulurken, depoda ise maddi hasar meydana geldi.

Olay, dün saat 11.00 sıralarında Beyoğlu Okmeydanı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobili ile seyir halindeki Mecit Özçelik (80), sokakta bir araca yol verdi. Ardından yoluna devam eden Özçelik, yokuş aşağı inmek isterken fren yerine gaza yüklendi. Kontrolden çıkan araç, sür'atli bir şekilde sokakta bulunan bir depoya daldı.

Olayın ardından vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazadan yara almadan kurtulan sürücü Özçelik’i ayakta tedavi ederek ayrıldı. Polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme yaptı. Çalışmaların ardından araç çekici yardımıyla çıkartılırken, depoda ise maddi hasar meydana geldi.

KADIN ÖLÜMDEN SON ANDA KURTULDU

Feci kaza ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, bir kadın sokakta yürüyerek aracın geleceği sokağa doğru yürüyor. Saniyeler sonra araç hızlı bir şekilde depoya dalıyor. Sesleri duyan vatandaşlar koşarak olay yerine gidiyor.

MİNİBÜSE YOL VERMEK İSTERKEN FREN YERİNE GAZA BASMIŞ

Kazayla ilgili konuşan bir vatandaş, “Normal bir şekilde yokuştan aşağıya inerken o esnada yol verme durumu olmuş. Minibüse yol verirken pedalları karıştırmış. Frene basayım derken gaza yüklenmiş. Ondan sonra kendini dükkanda buldu. Orası şu anda depo olarak kullanılıyor. Ölü yaralı yok çok şükür. Faciadan dönüldü. Böyle bir kaza ilk defa oluyor. Sürücü 80 yaşlarında falandı” dedi.

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trafik kazası
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