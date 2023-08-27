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  4. İstanbul'da feci kaza! Otomobil dereye uçtu: 1'i çocuk 8 kişi yaralandı

İstanbul'da feci kaza! Otomobil dereye uçtu: 1'i çocuk 8 kişi yaralandı

27.08.2023 20:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da ters yönde ilerlediği iddia edilen otomobile karşı yönden gelen hafif ticari araç çarptı. Kazada otomobil dereye uçarken 1'i çocuk toplam 8 kişi yaralandı.

İstanbul'da feci kaza! Otomobil dereye uçtu: 1'i çocuk 8 kişi yaralandı

Kaza, 18.00 sıralarında Küçükçekmece İstasyon Mahallesi, Turgut Özal Bulvarında meydana geldi. İddiaya göre hafif ticari araç, ters yönden gelen otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil dereye uçtu. Çevre bulunanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Dereye uçan otomobilde bulunan 1'i çocuk 4 kişi itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Hafif ticari araçta bulunan 4 kişide yaralandı. Yaralanan toplam 8 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

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"TAKLA ATARAK AŞAĞIYA UÇTU"

Kazayı gören motosiklet sürücüsü Ali Akdemir, "Kırmızı yanıyordu ışıklarda, araçlar duruyordu. Yeşil yanınca hafif ticari araç hızını hiç kesmeden hızlıca geçti. Geçerken de aynı anda iki araç ters yönden benim durduğum yönden sağa dönmeye kalkarken ticari araç kırmızıya vurduğu gibi takla atarak aşağı uçtu, dereye uçtu" dedi.

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Kaynak: DHA

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