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İstanbul'da feci kaza! Otomobilden fırladı, TIR ve çekici arasında kalarak can verdi

08.12.2021 07:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Pendik'te E-5'te meydana gelen zincirleme trafik kazasında kontrolden çıkan otomobilden fırlayan bir kişi, TIR ve çekici arasında kalarak feci şekilde can verdi. Korkunç kazada 3 kişi de yaralandı.

İstanbul'da feci kaza! Otomobilden fırladı, TIR ve çekici arasında kalarak can verdi

Kaza, 00.15 sıralarında E-5 Karayolu Pendik Kaynarca mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, yolda seyir halinde olan TIR, önünde oluşan trafikten dolayı yavaşladı. Bu sırada aşırı hızlı olduğu belirtilen otomobil, kaygan zeminde sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu TIR’a arkadan çarptı. Arkadan gelen çekici ise önünde kaza yapan otomobile ve TIR’a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile otomobilde bulunan Cüneyt Ç. otomobilden fırlayarak TIR ve çekici arasında sıkışıp feci şekilde can verdi.

3 KİŞİ YARALANDI

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde otomobildeki yolcu konumundaki Cüneyt Ç.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Otomobilin sürücüsü ile çekicide bulunan 2 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 3 yaralı hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

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YOL 3 SAAT TRAFİĞE KAPATILDI

Kaza nedeniyle D-100 Karayolu’nun Kocaeli istikameti yaklaşık 3 saat trafiğe kapatıldı. Trafik yan yoldan kontrollü olarak verildi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Cüneyt Ç. ‘nin cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Kazaya karışan çekici, TIR ve otomobilin kaldırılmasının ardından yol trafiğe açıldı. Kaza sırasında vatandaşlar yapılan çalışmaları film izler gibi izledi. Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.

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Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası İstanbul Pendik
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