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  4. İstanbul'da feci kaza! Ters yöne giren lüks araç otoyolu savaş alanına çevirdi!

İstanbul'da feci kaza! Ters yöne giren lüks araç otoyolu savaş alanına çevirdi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.12.2019 00:27 | Son Güncelleme

Ümraniye'de ters yöne giren lüks otomobil, Şile Yolu Kavşağı'ndan Fevzi Paşa Caddesi'ne yönelen otomobile çarptı. Kazada biri ağır 7 kişi yaralandı.

Kaza saat 23:00 sıralarında Ihlamur Kuyu Mahallesi Sapağında meydana geldi.

İddiaya göre, Fevzi Paşa Caddesi'nden ters yöne girerek Şile Yolu Kavşağı'na yönelen lüks otomobil ile, Şile Yolu Kavşağı'ndan Fevzi Paşa Caddesi'ne yönelen otomobile çarptı.

KAZADA BİRİ AĞIR 7 KİŞİ YARALANDI

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralılar çevrede bulunan hastanelere sevk edildi.

OTOMOBİLDE SIKIŞAN 2 KİŞİYİ İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI

Kazada otomobilde bulunan iki kişi sıkıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yarım saat süren çalışmalarının ardından, sıkıştıkları yerden çıkarılan iki kişi hastaneye kaldırıldı. Bir kişinin ağır yaralandığı kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

“KIRMIZI ARAÇ TERS YÖNDEYDİ"

Kaza anında olay yerine ilk gelenler yaşananları anlattı. Kaza zedelerin yardımına koşan İlhan Yılmaz, yaşananları anlattı. Yılmaz, “Ben kaza anında evdeydim. Sesi duyunca hemen aşağı indim. Baktım kırmızı araç zaten buradan tersten gelmiş. Kafa kafaya çarpışmışlar. Toplamda 6 kişi yaralıydı. Hemen ambulansı aradık. Müdahale etti. Duyduğum kadarıyla bir kişinin durumu ağırmış" dedi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Ümraniye trafik kazası

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