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  4. İstanbul'da feci kaza! TIR uçuruma yuvarlandı

İstanbul'da feci kaza! TIR uçuruma yuvarlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2020 21:32 | Son Güncelleme

İstanbul, Kuzey Çevre Otoyolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan TIR, uçuruma yuvarlandı. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, İstanbul, Kuzey Çevre Otoyolu Reşadiye mevkii Ankara istikametinde saat 20.30 sıralarında meydana geldi.

UÇURUMDAN YUVARLANDI

İddiaya göre, plastik kasa yüklü TIR, sürücüsü Uğur Bayır'ın direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle bariyerlere çarparak yolun kenarındaki uçuruma yuvarlandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalesini ambulansta yaptıkları Bayır'ı Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Bayır'ın hastanedeki tedavisi sürerken, uçuruma yuvarlanan TIR ve dorsesini kaldırmak için olay yerine vinç çağrıldı. Uçuruma yuvarlanan TIR havadan görüntülendi. (DHA)

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