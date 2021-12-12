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İstanbul'da feci kaza! TIR yoldan çıktı, askıda kaldı

12.12.2021 15:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Büyükçekmece'de seyir halindeki TIR, sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedince bariyerlere çarparak yoldan çıktı. D-100 Karayolu ile yanyol arasında askıda kalan TIR'ın sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Aynı bölgede benzer kazaların olduğunu ifade eden bölge sakini Arif Tuğrul Arslan, "Burada sürekli aynı şekilde kazalar oluyor. Bu kazaların en büyük sebebi burada yolda bir eğim hatası var. Araçla yolda giderken lastikler boşa düşüyor" dedi.

İstanbul'da feci kaza! TIR yoldan çıktı, askıda kaldı

Kaza saat 13.00 sıralarında D-100 Karayolu Büyükçekmece Kumburgaz mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, TIR sürücüsü İbrahim K. yağmurlu havada kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybedip bariyerlere çarparak yoldan çıktı. Bir süre bariyerleri kırarak sürüklenen TIR, D-100 ile yanyol arasında askıda kalarak durabildi.

SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar hemen yardıma koşarak TIR sürücüsü İbrahim K.'yı sürücü kabininden çıkardı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı TIR sürücü hastaneye kaldırıldı. Kaza yapan TIR yan duran dorsesi nedeniyle D-100 Karayolu'nda trafik bir süre tek şeritten devam etti.

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"YOLDA BİR EĞİM HATASI VAR"

Aynı bölgede benzer kazaların olduğunu ifade eden bölge sakini Arif Tuğrul Arslan, "Burada sürekli aynı şekilde kazalar oluyor. Bu kazaların en büyük sebebi burada yolda bir eğim hatası var. Araçla yolda giderken lastikler boşa düşüyor. Buna benzer kazalar oluyor. Yaklaşık bir ay önce bir aracın uçtuğunu gördüm bugün geldim yine aynı tablo ile karşılaştım. Yetkililerin yoldaki bu sorunu çözmeleri gerekiyor. Bu kazada da büyük bir ses duyduk dışarı çıktık bu vahşet tablo ile karşılaştık." diye konuştu.

D-100 ile yanyol arasında askıda kalan TIR olay yerine gelen iki vinç ile bulunduğu yerden kaldırıldı. TIR'ın kaldırılması sırasında güvenlik nedeniyle D-100 trafiği Ankara istikametine bir süre tamamen kapatıldı.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası İstanbul
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