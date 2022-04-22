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İstanbul'da feci kaza! Ünlü iş insanının kızı Öykü Koçali son yolculuğuna uğurlandı

22.04.2022 15:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da dün meydana gelen kazada hayatını kaybeden ünlü iş insanı Reha Koçali'nin 17 yaşındaki kızı Öykü Koçali son yolculuğuna uğurlandı. Öte yandan kazada ağır yaralanan araç sürücünün hastanede tedavisi devam ediyor.

İstanbul'da feci kaza! Ünlü iş insanının kızı Öykü Koçali son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul Başakşehir'de dün meydana gelen kazada Öykü Koçali'nin arkadaşının kullandığı otomobil, TIR'a arkadan çarpmıştı. Araç içinde sıkışan Öykü Koçali olay yerinde hayatını kaybederken durumu ağır olan arkadaşı hastaneye kaldırılmıştı. 17 yaşındaki Öykü Koçali bugün Sarıyer'de son yolculuğuna uğurlandı.

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OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ, ARKADAŞININ DURUMU AĞIR

Başakşehir, Kuzey Marmara Çevre Otoyolu Mahmutbey yönünde dün saat 11.00 sıralarında meydana gelen kazada, Ozan T.'nin kullandığı TIR'a, arkasından gelen otomobil çarpmış ve otomobilin ön kısmı TIR'ın altında sürüklenmişti. Sürücü ve yan koltuktaki kadın yolcu araç içinde sıkışmıştı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araç içinden çıkartılan Öykü Koçali olay yerinde hayatını kaybetmiş, durumu ağır olan araç sürücüsü ise hastaneye kaldırılmıştı.

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ÖYKÜ KOÇALİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Bugün trafik kazasında hayatını kaybeden iş insanı Reha Koçali'nin 17 yaşındaki kızı Öykü Koçali Sarıyer'de son yolculuğuna uğurlandı.

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Cenazeye Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, Öykü Koçali'nin ailesi ve arkadaşları ile çok sayıda kişi katıldı. Koçali, Rumeli Kavağı Merkez Camii'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Rumeli Kavağı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası İstanbul
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