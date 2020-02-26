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  4. İstanbul'da feci kaza! Uzman çavuş Ahmet Tolga Koç hayatını kaybetti

İstanbul'da feci kaza! Uzman çavuş Ahmet Tolga Koç hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.02.2020 16:28 | Son Güncelleme

Arnavutköy'de havalimanında görevli Jandarma Uzman Çavuş Ahmet Tolga Koç, arkadaşının kullandığı otomobilin kaza yapması sonucu hayatını kaybetti. Koç'un cenazesi Adli Tıp Kurumundaki işlemlerin ardından askeri araçla toprağa verilmek üzere Ankara'ya götürüldü.

İstanbul'da feci kaza! Uzman çavuş Ahmet Tolga Koç hayatını kaybetti

Kaza, Arnavutköy D-020 Otoyolu Tayakadın mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul Havalimanında görevli Jandarma Uzman Çavuş Ahmet Tolga Koç, havalimanından Arnavutköy'e gitmek için arkadaşının otomobiline bindi. Otoyolda seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yol kenarında bulunan bariyerlere çarptı.

UZMAN ÇAVUŞ AHMET TOLGA KOÇ HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı gören çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri Uzman Çavuş Ahmet Tolga Koç'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Sürücü ise hafif yaralı olarak kazayı atlattı.

Cenaze bugün otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Buradaki işlemlerin ardından cenaze askeri araçla Koç'un memleketi Ankara'ya götürüldü.

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Uzman çavuş Ahmet Tolga Koç istanbul Arnavutköy Ahmet Tolga Koç

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