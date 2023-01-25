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  4. İstanbul'da feci olay! Cadde ortasında eski eşine kurşun yağdırdı

İstanbul'da feci olay! Cadde ortasında eski eşine kurşun yağdırdı

25.01.2023 17:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Sancaktepe'de bir kadın, eski eşi tarafından silahlı saldırı sonucu yaralandı. Yaralanan kadın, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

İstanbul'da feci olay! Cadde ortasında eski eşine kurşun yağdırdı

İstanbul Sancaktepe'de iddiaya göre bir kişi, takip ettiği eşine cadde ortasında peş peşe ateş ederek olay yerinden kaçtı. Bacaklarından yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

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Olay, saat 14.30 sıralarında Sancaktepe Merve Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Nurettin B. caddede yürüyen eşi Şehriban B.'yi aracıyla takip ediyordu. Otomobilinden inen şüpheli daha sonra eşine peş peşe ateş ederek olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bacaklarından yaralanan kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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"ARACINDAN İNDİ, GELDİ, SIKTI"

Görgü tanığı Kazım Biçer, "Kaldırımın üzerinde bir olay oldu. Silah sesleri duyduk. Biz de çıktık yardım etmek için ama silah olduğu için fazla yanaşamadık. Yardım edemedik yani. Eski eşiymiş söylediklerine göre. Aracından indi, geldi, sıktı. Dereye doğru kaçarak gitti. Büyük bir ihtimalle eski eşi takip ediyordu. Geldi sıktı. Koştuk ama bırakıp kaçtı eşini. Yaralının oradayken bilinci açıktı. Durumu iyiydi. Hastaneye kaldırdılar. Ambulansı falan aradık. Alıp götürdüler hastaneye. 4-5 yerinden vuruldu ama bacağından." dedi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Sancaktepe silahlı saldırı

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