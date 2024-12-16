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İstanbul'da feci olay! Eşiyle tartıştıktan sonra balkondan düşüp hayatını kaybetti, eşi sinir krizi geçirdi

16.12.2024 01:16
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Şişli'de boşanma aşamasındaki diş hekimi asistanı eşi Yeşim Yılmaz ile tartışan Kadir Yılmaz, 4. kattaki evlerinin balkonundan aşağıya düştü. Yılmaz, olay yerinde hayatını kaybederken, sinir krizi geçiren eşi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İstanbul'da feci olay! Eşiyle tartıştıktan sonra balkondan düşüp hayatını kaybetti, eşi sinir krizi geçirdi

Şişli'de feci bir olay yaşandı. Gülbahar Mahallesi'nde bir süredir aralarında şiddetli geçimsizlik olduğu öğrenilen boşanma aşamasındaki 33 yaşındaki Kadir Yılmaz ve Yeşim Yılmaz çifti tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine eşine bağırdığı öğrenilen Kadir Yılmaz, balkona çıktı. Bir süre sonra Yılmaz, 4. kattan aşağıya düştü.

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EŞİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ!

Beton zemine düşen Yılmaz’ı gören eşinin çığlığını duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen sağlık ekiplerinin yaptığı inceleme sonucunda Kadir Yılmaz’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Sinir krizi geçiren eşi ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Öte yandan olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, güvenlik şeridi çekerek çevrede önlem aldı. Şişli Olay Yeri İnceleme Büro Amirliği ekipleri ve Cumhuriyet Savıcısı da olay yerinde bir süre çalışma yaptı. İncelemeler sonrasında Kadir Yılmaz’ın cansız bedeni, cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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İstanbul Şişli balkon kaza
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