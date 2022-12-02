İstanbul'da feci olay! Sevgilisi arayıp helallik istedi, otomobilinin içinde intihar etti

İstanbul'daki korkunç olay, dün akşam saat 22.30 sıralarında Kağıthane Seyrantepe’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre elektrikçilik yapan 25 yaşındaki Deniz B., akşam saatlerinde kız arkadaşı S. A.’yı cep telefonuyla arayarak helallik istedi.

OTOMOBİLİNİN İÇİNDE KENDİNİ VURDU

Ardından otomobiline binen genç, arkadaşlarıyla her zaman buluştuğu sokağa giderek bir süre bekledi. Deniz B., ardından yanındaki silahla aracın içerisinde kendini başından vurdu.

Olay yerine gelen arkadaşlarının ihbarı üzerine olayın yaşandığı yere sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Deniz B.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Olayın ardından polis ekipleri aracın etrafına güvenlik şeridi çekerek bir süre inceleme yaptı.

Yapılan incelemelerin ardından gencin cansız bedeni, cenaze aracına konularak Adli Tıp Kurumu Başkanlığı morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. (İHA)