İstanbul'da FETÖ'nün 'gaybubet evleri'ne operasyon

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında, örgüt yöneticisi ve üyesi oldukları tespit edilen şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi.

8 HÜCRE EVİNE EŞ ZAMANLI OPERASYON



Yürütülen soruşturma kapsamında dün harekete geçen İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, örgüt tarafından ‘gaybubet evi’ diye adlandırılan 8 ayrı hücre evine düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 5 FETÖ üyesi yakalanarak gözaltına alındı.

'BARTIN İL İMAMI' VE 'BARTIN ULUS İLÇE İMAMI' YAKALANDI



Hücre evlerine yapılan baskınlarda yakalanan kişilerden üst düzey yönetici konumundaki M.Y’nin sözde ‘Bartın il imamı’ olduğu öğrenilirken, aynı operasyonda gözaltına alınan İ.K. FETÖ üyesinin ise ‘Bartın Ulus ilçe imamı’ olarak faaliyet gösterdiği tespit edildi.

Hücre evlerinde yapılan aramalarda yasaklı kitaplardan örgüt lideri Fetullah Gülen’e ait 1 adet kitap, farklı zarflar içinde 2 bin 130 TL, 888 Amerikan doları para ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

Polisin, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün aleni ve gizli tüm yönlerinin deşifresine yönelik operasyonları devam ediyor.

Kaynak: İHA

