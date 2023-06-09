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İstanbul'da FETÖ operasyonu: 15 gözaltı

09.06.2023 09:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında aktif görevde olan doktor ve hemşirelerin de bulunduğu toplam 15 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da FETÖ operasyonu: 15 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında Bylock kullanıcısı oldukları, Bankasya da hesap hareketlerinin mevcut olduğu, haklarında örgütün bölge ve mahrem yapılanması içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet yürüttüklerine yönelik beyanların olduğu, ankesör/büfe üzerinden örgütsel iletişime uygun aranma kayıtlarının bulunduğu tespit edilen 19 kişiye yönelik operasyon düzenledi.

GÖZALTINA ALINDILAR

Operasyonda 1’i kamuda aktif doktor, 1’i kamuda aktif hemşire, 1’i kamudan ihraç hâkim, 1’i kamudan ihraç öğretmen ve avukatların da aralarında bulunduğu 15 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: DHA

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