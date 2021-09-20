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  4. İstanbul'da FETÖ operasyonu! 6 polise gözaltı

İstanbul'da FETÖ operasyonu! 6 polise gözaltı

20.09.2021 10:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FETÖ terör örgütüne yönelik soruşturma kapsamında, üniversitede okurken ev ağabeyi oldukları tespit edilen ve halen aktif görevde olan 6 emniyet mensubu gözaltına alındı.

İstanbul'da FETÖ operasyonu! 6 polise gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında, şüphelilerin üniversite okudukları dönemde ev ağabeyliği yaptıklarına dair haklarında beyanlar bulunduğu belirtildi.

GÖZALTINA ALINDILAR

Şüphelilerin kullandıkları GSM hatlarına yönelik yapılan HTS çalışması neticesinde örgüt içerisinde sorumlu düzeyde bulunan şüphelilerle yoğun şekilde irtibatlı oldukları tespit edildi. Savcılıkça halen aktif olarak görevde bulunan 5 komiser yardımcısı ve 1 polis memuru sabah saatlerinde gerçekleştirilen eşzamanlı operasyonla gözaltına alındı.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
fetö polis İstanbul
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